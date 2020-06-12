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Актера Армена Джигарханяна выписали из больницы 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Джигарханяна выписали из больницы
Фото: ТАСС
Ранее представитель Армена Джигарханяна подтвердил госпитализацию актера в одну из московских клиник. По его словам, состояние актера оценивается как удовлетворительное.
Сразу после информации о госпитализации артиста, его сын рассказал, что состояние Джигарханяна в норме, а его здоровью ничего не угрожает. А в пятницу, 12 июня, друг актера сообщил о состоянии актера.
— Все в порядке, Армен Борисович уже дома, его выписали, — цитирует слова близкого друга артиста Артура Согомогяна «СтарХит». — Он был на обследовании, его там хорошо подлечили. Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город.
Отмечается, что Джигарханян постоянно находится под наблюдением врачей, друзей и сиделок, а также бывшей супруги Татьяны Власовой. Она переехала из Америки для того, чтобы ухаживать за 84-летним экс-супругом. Близние артиста отмечают, что он был рад видеть и наладить отношения с бывшей женой.
За последние два года это уже шестая госпитализация артиста. Несмотря на возраст, 84-летний Армен Джигарханян в настоящий момент является руководителем Московского драматического театра.
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Общество , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , StarHit
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