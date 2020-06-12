Для россиян создали карту выхода из самоизоляции 

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции. С ее помощью можно увидеть, как обстоят дела в каждом из регионов, что из ограничений уже отменено, а что — пока нет. Для каждой территории период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность индивидуален.

В свое время жесткие ограничения помогли сдержать пандемию коронавируса. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, во многих регионах люди возвращаются к нормальной жизни.

Выход из самоизоляции происходит поэтапно. Всего предполагается три этапа. На первом можно гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая определенные правила, открываются некоторые непродовольственные магазины и ряд предприятий сферы услуг. На этой стадии сейчас находится большинство регионов России.

Во время второго этапа открываются большие магазины, а также жителям региона становится доступным больший ряд услуг. Так сейчас обстоят дела в Краснодарском крае, Москве, Карелии, Калмыкии, Мурманской Омской и Тюменской областях.

А вот на Сахалине эпидемиологическая обстановка позволила перейти к этапу номер три. Там открываются библиотеки, музеи, торговые центры, кафе и рестораны.

Методика оценки готовности к переходу на тот или иной этап снятия ограничений основана на анализе таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.