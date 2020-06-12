Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова

Политолог и журналист Анатолий Вассерман рассказал, что думает о тех людях, которые выступают в защиту устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова . По его мнению, смягчающих обстоятельств для Ефремова не может быть, он виновен в гибели человека и должен понести наказание.

«Человек, который попустительствует явным правонарушениям других, сам опасен для общества», — приводит слова Вассермана о защитниках актера «Экономика сегодня».

Также он добавил, что его заступники и так уже многие годы прикрывали пьяные выходки актера, оправдывая их талантом.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП 57-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии, актер отправлен под домашний арест до 9 августа.

Позже появились новости о том, что эксперты обнаружили в анализах Ефремова следы кокаина и марихуаны.