Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова

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Заступники Ефремова опасны для общества, считает Вассерман 

Свободная пресса и ещё 1 39 минут назад
Политолог и журналист Анатолий Вассерман рассказал, что думает о тех людях, которые выступают в защиту устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. По его мнению, смягчающих обстоятельств для Ефремова не может быть, он виновен в гибели человека и должен понести наказание.
«Человек, который попустительствует явным правонарушениям других, сам опасен для общества», — приводит слова Вассермана о защитниках актера «Экономика сегодня».
Также он добавил, что его заступники и так уже многие годы прикрывали пьяные выходки актера, оправдывая их талантом.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП 57-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии, актер отправлен под домашний арест до 9 августа.
Позже появились новости о том, что эксперты обнаружили в анализах Ефремова следы кокаина и марихуаны.
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Общество , Видео , Анатолий Вассерман , Михаил Ефремов
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