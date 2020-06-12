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Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 2 1 час назад
По мнению Анатолия Вассермана, те, кто сегодня защищает устроившего аварию со смертельным исходом Михаила Ефремова, сами представляют опасность для общества.
Поскольку, защищая убившего человека пьяницу и наркомана они, таким образом, оправдывают собственные грехи.
«Человек, который попустительствует явным правонарушениям других, сам опасен для общества», — приводит слова Вассермана Свободная Пресса.
По его мнению, никаких смягчающих обстоятельств у Ефремова нет. Напротив есть отягчающие, он виновен в гибели человека и должен понести наказание.
Как ранее писал «Рамблер», Анатолий Вассерман высказал мысль о проведении в отношении Николая Платошкина расследования на предмет его высказываний.
Общество , Видео , Происшествия , Анатолий Вассерман , Михаил Ефремов , Николай Платошкин
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