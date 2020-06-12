Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова 

По мнению Анатолия Вассермана, те, кто сегодня защищает устроившего аварию со смертельным исходом Михаила Ефремова , сами представляют опасность для общества.

Поскольку, защищая убившего человека пьяницу и наркомана они, таким образом, оправдывают собственные грехи.

«Человек, который попустительствует явным правонарушениям других, сам опасен для общества», — приводит слова Вассермана Свободная Пресса.

По его мнению, никаких смягчающих обстоятельств у Ефремова нет. Напротив есть отягчающие, он виновен в гибели человека и должен понести наказание.