Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова 

По мнению Анатолия Вассермана, те, кто сегодня защищает устроившего аварию со смертельным исходом Михаила Ефремова, сами представляют опасность для общества.
Поскольку, защищая убившего человека пьяницу и наркомана они, таким образом, оправдывают собственные грехи.
«Человек, который попустительствует явным правонарушениям других, сам опасен для общества», — приводит слова Вассермана Свободная Пресса.
По его мнению, никаких смягчающих обстоятельств у Ефремова нет. Напротив есть отягчающие, он виновен в гибели человека и должен понести наказание.
Как ранее писал «Рамблер», Анатолий Вассерман высказал мысль о проведении в отношении Николая Платошкина расследования на предмет его высказываний.