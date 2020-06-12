Как будут работать супермаркеты после пандемии

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов — ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года. Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах товары без упаковки и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару. Кроме того, в торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук.

Второй волны может не быть

— По состоянию на 12 июня в мире зафиксировано 7 597 426 случаев коронавирусной инфекции. Смогли одолеть болезнь 3 841 943 человека, скончались от нее — 423 846.

— Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом нового типа — они заболевают данной инфекцией на 9-18% реже, считают специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома коронавируса. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились коронавирусом.

— Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи , вирусолог Андреа Крисанти уверен, что вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Об этом он сообщил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Расслабляться не стоит

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил телеканалу «Россия 24», что в столице с 7 мая постоянно снижаются все показатели, связанные с эпидемией коронавируса нового типа. Тем не менее, он призвал москвичей не расслабляться раньше времени.

— Вместе с тем градоначальник сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме. По его словам, вакцина появится в период с августа по октябрь, а возможность делать прививки в больших количествах будет уже к Новому году.

— Он также заявил, что пока жителям российских регионов необходимо ограничить поездки в Москву. Тем не менее Собянин отметил, что двухнедельный карантин для приезжающих из регионов России в столицу все же введен не будет.

— В России возможен «плавающий» режим самоизоляции, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». Он не исключил модель чередования такого режима и его отмены при ухудшении эпидемиологической ситуации.

— Кроме того, министр здравоохранения России заявил, что рекомендовать антималярийные препараты для профилактики коронавирусной инфекции нового типа категорически нельзя. «Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других», — сказал Мурашко.

— Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи »#МыВместе», которая была организована в период борьбы с COVID-19. Отмечается, что данная награда была учреждена «в связи с высокой общественной значимостью» акции.

— По данным российского химико-технологического университета им. Менделеева, рост заболеваемости коронавируса закончится в Москве в конце июня — начале июля.

— Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к продуктовым магазинам — ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года. Теперь продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах товары без упаковки, продавать яйца в отделах, реализующих неупакованные товары, а также выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару. Кроме того, в торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук.

Статистику смертности пересмотрят

— Многие государства в ближайшее время пересмотрят статистику смертности от коронавируса, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она объяснила, что в связи с новыми данными общий уровень смертности от инфекции также подвергнется корректировке.