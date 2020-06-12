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Новые правила: как будут работать супермаркеты после пандемии 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Как будут работать супермаркеты после пандемии
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов — ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года. Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах товары без упаковки и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару. Кроме того, в торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук.

Второй волны может не быть

— По состоянию на 12 июня в мире зафиксировано 7 597 426 случаев коронавирусной инфекции. Смогли одолеть болезнь 3 841 943 человека, скончались от нее — 423 846.
— Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом нового типа — они заболевают данной инфекцией на 9-18% реже, считают специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома коронавируса. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились коронавирусом.
— Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти уверен, что вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Об этом он сообщил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Расслабляться не стоит

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил телеканалу «Россия 24», что в столице с 7 мая постоянно снижаются все показатели, связанные с эпидемией коронавируса нового типа. Тем не менее, он призвал москвичей не расслабляться раньше времени.
— Вместе с тем градоначальник сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме. По его словам, вакцина появится в период с августа по октябрь, а возможность делать прививки в больших количествах будет уже к Новому году.
— Он также заявил, что пока жителям российских регионов необходимо ограничить поездки в Москву. Тем не менее Собянин отметил, что двухнедельный карантин для приезжающих из регионов России в столицу все же введен не будет.
— В России возможен «плавающий» режим самоизоляции, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». Он не исключил модель чередования такого режима и его отмены при ухудшении эпидемиологической ситуации.
— Кроме того, министр здравоохранения России заявил, что рекомендовать антималярийные препараты для профилактики коронавирусной инфекции нового типа категорически нельзя. «Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других», — сказал Мурашко.
— Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи »#МыВместе», которая была организована в период борьбы с COVID-19. Отмечается, что данная награда была учреждена «в связи с высокой общественной значимостью» акции.
— По данным российского химико-технологического университета им. Менделеева, рост заболеваемости коронавируса закончится в Москве в конце июня — начале июля.
— Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к продуктовым магазинам — ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года. Теперь продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах товары без упаковки, продавать яйца в отделах, реализующих неупакованные товары, а также выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару. Кроме того, в торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук.

Статистику смертности пересмотрят

— Многие государства в ближайшее время пересмотрят статистику смертности от коронавируса, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она объяснила, что в связи с новыми данными общий уровень смертности от инфекции также подвергнется корректировке.
— Некоторых россиян, находящихся в тюрьмах США, проверили на новый тип коронавируса, сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов. Он рассказал, что результаты тестов оказались отрицательными. Также посол подчеркнул, что дипведомство продолжает добиваться освобождения «наиболее уязвимой категории заключенных», жизни которых находятся под угрозой в период пандемии.
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Общество , Статьи , Григорий Березкин , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Анатолий Антонов , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор , Москва , Падуя
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