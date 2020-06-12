Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина 

Lenta.ru 2 часа назад
Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина
Фото: РИА Новости
Людям из групп риска, а также имеющим хронические заболевания стоит осторожно выходить из карантина. На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности. Об этом в беседе с RT заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Прежде всего, конечно, в Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Даже хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас они будут три дня сидеть на солнцепеке», — пояснил он.
Эксперт добавил, что длинными выходными россияне еще успеют насладиться потом.
По словам врача, резкий выход из карантина может вызвать рост заболеваемости коронавирусом. В первую очередь, нужно продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты. Во вторую, нужно постепенно увеличивать физические нагрузки и время пребывания на солнце, посоветовал Онищенко.
Мнение медика разделяет и мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал горожан не выходить из дома в период праздников и напомнил, что в столице по-прежнему запрещены массовые мероприятия. По словам градоначальника, торжественные церемонии лучше посмотреть по телевизору.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
01:40
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
Армия
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
02:51
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
Армия Ближний Восток
В РФ объяснили отказ пригласить Зеленского на парад
00:58
В РФ объяснили отказ пригласить Зеленского на парад
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение