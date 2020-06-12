В деревне Матвейково под Дмитровом работает огромный гольф-клуб "Форест Хиллс". Теперь эта игра для "богачей" доступна практически каждому желающему. Директор по маркетингу Наталья Белолипская рассказала о всех основных нюансах "Форест Хиллс". Общая площадь клуба составляет около 85 гектар. Для передвижения по территории используются мини-кары. В гольф-клубе предусмотрены детская и взрослая школы, турниры с призовыми фондами, корпоративные мероприятия и размещение в местном отеле. В клубе действуют ограничительные меры в соответствии с Письмом Минспорта РФ от 14 мая 2020 г. исх. ОМ-00-07/3471, в рамках первого этапа поэтапного снятия ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество , Видео , Минспорта , Дмитров , Московская область
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