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В Германии видят массу экологических выгод в удаленной работе 

Мир24 31 минуту назад
В удаленке увидели массу выгод
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Германия рассматривает работу из дома как шанс для более экологичной жизни после пандемии.
Примерно треть немцев ожидают меньше поездок и больше видеоконференций в последующие после вспышки коронавируса годы, пишет Bloomberg.
Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце видит возможность улучшить климат и качество жизни за счет меньшего количества поездок на работу.
«Никто не хочет, чтобы жизнь оставалась такой, какой она была во время пандемии, но некоторые из нововведений мы должны сохранить» — сказала Шульце, представившая результаты исследования, проведенного компанией Ernst & Young и центром мозга Вуппертальского университета.
По данным отчета, около четверти сотрудников работали из дома хотя бы часть времени во время пандемии. Интернет-трафик, связанный с видеоконференциями, вырос во Франкфурте на 120%.
По мнению авторов исследования, пассажиропоток в долгосрочной перспективе может сократиться примерно на 8%, если будут поощряться дистанционная работа и удаленный доступ к сервисам и ресурсам.
Во Франции на рынке труда из-за дистанционной работы опасаются нового вида мигрантов — телемигрантов, которые будут удаленно соперничать с французами из развивающихся стран.
А мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан, несмотря на послабления карантинного режима, придерживаться удаленки, а в случае необходимости работы в офисе или на производстве — соблюдать санитарные нормы и режим самосохранения.
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Общество , В мире , Сергей Собянин , Bloomberg , Германия
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