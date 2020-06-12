В удаленке увидели массу выгод

Германия рассматривает работу из дома как шанс для более экологичной жизни после пандемии.

Примерно треть немцев ожидают меньше поездок и больше видеоконференций в последующие после вспышки коронавируса годы, пишет Bloomberg.

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце видит возможность улучшить климат и качество жизни за счет меньшего количества поездок на работу.

«Никто не хочет, чтобы жизнь оставалась такой, какой она была во время пандемии, но некоторые из нововведений мы должны сохранить» — сказала Шульце, представившая результаты исследования, проведенного компанией Ernst & Young и центром мозга Вуппертальского университета.

По данным отчета, около четверти сотрудников работали из дома хотя бы часть времени во время пандемии. Интернет-трафик, связанный с видеоконференциями, вырос во Франкфурте на 120%.

По мнению авторов исследования, пассажиропоток в долгосрочной перспективе может сократиться примерно на 8%, если будут поощряться дистанционная работа и удаленный доступ к сервисам и ресурсам.

Во Франции на рынке труда из-за дистанционной работы опасаются нового вида мигрантов — телемигрантов, которые будут удаленно соперничать с французами из развивающихся стран.