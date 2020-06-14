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Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции 

Lenta.ru и ещё 4 13 минут назад
Назван способ перестать бояться коронавируса
Фото: РИА Новости
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции. Ее слова передает РИА Новости.
Как пояснила Юсупова, если пытаться бороться со страхом или игнорировать его, то можно только навредить себе. Поэтому в первую очередь необходимо понять причины его появления. Специалист объяснила, что страх заражения при выходе из изоляции нормален.
«Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — предупредила она.
Чтобы снизить стресс, можно также сократить риск ситуаций, которые могут его вызвать, а также носить маску и мыть руки, добавила психолог. Она отметила, что отмена режима самоизоляции не означает, что вирус исчез.
Ранее россиянам дали советы по выходу на работу после изоляции. Наращивать нагрузку стоит постепенно, а также по возможности постараться распределять ее.
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Общество , Самоизоляция , Анна Юсупова , РИА Новости
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