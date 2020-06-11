Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян призвали отказаться от походов в гости 

Lenta.ru 57 минут назад
Россиян призвали отказаться от походов в гости
Фото: Reuters
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян отказаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции во многих регионах. Причину для такого решения он назвал в эфире «России 1», передает ТАСС.
По его словам, риск заражения инфекцией все равно сохраняется. Глава ведомства пояснил, что человек, имеющий иммунитет, больше защищен, так как его защитные силы позволяют побороть вирус, если он с ним сталкивается повторно.
«Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует», — сообщил министр, порекомендовав ограничивать встречи с друзьями.
Ранее Мурашко заявил, что в России возможен плавающий режим ограничений по коронавирусу. В настоящее время идет разработка непостоянного режима ограничений. Так, предполагается, что часть запретов может возвращаться в выходные дни.
В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Трампу пригрозили военным переворотом в США Трампу пригрозили военным переворотом в США
Комментарии
Общество , Михаил Мурашко , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома»
Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома»
Банк отсудил квартиру солиста «Иванушек»
Банк отсудил квартиру солиста «Иванушек»
«Мы вернемся. И ваши пушки вам не помогут!»
«Мы вернемся. И ваши пушки вам не помогут!»
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение