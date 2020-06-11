Россиян призвали отказаться от походов в гости 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян отказаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции во многих регионах. Причину для такого решения он назвал в эфире «России 1», передает ТАСС.

По его словам, риск заражения инфекцией все равно сохраняется. Глава ведомства пояснил, что человек, имеющий иммунитет, больше защищен, так как его защитные силы позволяют побороть вирус, если он с ним сталкивается повторно.

«Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует», — сообщил министр, порекомендовав ограничивать встречи с друзьями.

Ранее Мурашко заявил, что в России возможен плавающий режим ограничений по коронавирусу. В настоящее время идет разработка непостоянного режима ограничений. Так, предполагается, что часть запретов может возвращаться в выходные дни.