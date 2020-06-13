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В РПЦ объяснили хранение личных вещей Гитлера на территории храма Минобороны 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
В РПЦ объяснили хранение личных вещей Гитлера
Фото: РИА Новости
К тому, что находится за пределами храмового пространства, строгих требований никогда не предъявлялось. Так зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил в эфире «Говорит Москва» хранение личных вещей фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в храме Минобороны.
По его словам, на прихрамовых территориях, в том числе в Москве, можно найти памятники, обелиски и другие объекты, которые напрямую к православной традиции не относятся.
Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Иванов рассказал о системах, помогающих сохранить иконы и экспонаты главного храма Вооруженных сил России. «Такие установки находятся в экспозиции "Дорога памяти", поскольку там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера», — пояснил замминистра.
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Общество , Дороги , Вахтанг Кипшидзе , Тимур Иванов , Министерство обороны , РПЦ , ТК "Звезда" , Москва
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