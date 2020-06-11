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Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены 

РИА Новости 2 часа назад
Карантину в России предрекли «плавающий режим»
Фото: РИА Новости
В РФ в случае ухудшения ситуации с коронавирусом возможен формат чередования карантина и его отмены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Есть формат, в том числе плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях. И может использоваться", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, возможен ли такой формат в России, когда будет чередоваться введение карантина и его отмена, Мурашко сказал: "Конечно, возможен".
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Михаил Мурашко
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