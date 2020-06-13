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Мурашко назвал масочный режим важным элементом профилактики коронавируса 

ТАСС и ещё 25 36 минут назад
Соблюдение масочного режима жителями России, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики новой инфекции наряду с мытьем рук и социальной дистанцией, сообщил ТАСС в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики. Несмотря на то что в стране наблюдается снижение числа инфицированных, и это хорошо, при этом уровень заболеваемости сохраняется. Для того, чтобы нам получить еще больший эффект снижения, особенно в условиях послабления определенных ограничительных мер, также следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук и социальное дистанцирование", — сказал министр.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что из перепрофилированных под пациентов с коронавирусом клиник в РФ выписаны уже почти 80% госпитализированных. Она отметила, что это очень хороший результат.
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Общество , Видео , Новости регионов , Ситуация в мире , Татьяна Голикова , Михаил Мурашко , ИТАР-ТАСС
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