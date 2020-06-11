Названы благоприятные регионы РФ по COVID

Спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны, заявил министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».
«Самая благоприятная обстановка в Тюменской области и Москве», — отметил министр.
В столице уже сняли большую часть ограничений, однако градоначальник Сергей Собянин посоветовал москвичам остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору.
Между тем в Тюменской области не спешат снимать ограничения. Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, третий этап снятия ограничений в регионе может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов, сейчас он остановился на уровне 0,8 пунктов.