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Глава Минздрава РФ назвал благоприятные регионы по COVID. Один из них на Урале 

Ura.Ru 1 час назад
Названы благоприятные регионы РФ по COVID
Фото: РИА Новости
Спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны, заявил министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».
«Самая благоприятная обстановка в Тюменской области и Москве», — отметил министр.
В столице уже сняли большую часть ограничений, однако градоначальник Сергей Собянин посоветовал москвичам остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору.
Между тем в Тюменской области не спешат снимать ограничения. Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, третий этап снятия ограничений в регионе может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов, сейчас он остановился на уровне 0,8 пунктов.
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Общество , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Москва , Тюменская Область
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