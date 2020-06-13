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Гость паба Ulysses в Москве рассказал о пьяном поведении актера Михаила Ефремова . Посетитель заведения застал артиста во время распития алкогольных напитков.

Из бара, где мог выпивать Ефремов, исчезли записи с камер видеонаблюдения

По словам очевидца, Ефремов стал постоянным клиентом паба. В заведении его называли «дядей Мишей», передает «Пятый канал».

«У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — рассказал мужчина.

Он добавил, что столичный Ulysses Ефремов нередко посещал в компании звезд «шоу-бизнеса из театральной сферы». Кроме того, работники паба терпимо относились к выходкам актера, поскольку знали «его статус и отношения с алкоголем», отметил очевидец.