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Очевидец рассказал о пьяном поведении Ефремова в баре 

Профиль и ещё 1 25 минут назад
«Непотребное состояние»: очевидец — о Ефремове в баре
Фото: РИА Новости
Гость паба Ulysses в Москве рассказал о пьяном поведении актера Михаила Ефремова. Посетитель заведения застал артиста во время распития алкогольных напитков.
Из бара, где мог выпивать Ефремов, исчезли записи с камер видеонаблюдения
По словам очевидца, Ефремов стал постоянным клиентом паба. В заведении его называли «дядей Мишей», передает «Пятый канал».
«У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — рассказал мужчина.
Он добавил, что столичный Ulysses Ефремов нередко посещал в компании звезд «шоу-бизнеса из театральной сферы». Кроме того, работники паба терпимо относились к выходкам актера, поскольку знали «его статус и отношения с алкоголем», отметил очевидец.
Ранее суд заключил Михаила Ефремова под домашний арест. Артисту запретили выходить из дома и использовать средства связи. В случае нарушения этих ограничений мера пресечения актеру может быть изменена на заключение в СИЗО.
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Общество , Михаил Ефремов , ФСИН , Москва
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