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«В баре Михаил Ефремов был завсегдатай. Мне кто-то даже сказал, что он там был соучредитель. Но это догадки, я могу ошибаться по этому поводу. У него был открыт счет, он заходил в бар и с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в сильно непотребном состоянии. Иногда он был не один, был со звездами шоу-бизнеса или театральной сферы», — рассказал мужчина.

Он добавил, что никогда не видел, чтобы Ефремов расплачивался в баре:

«Иногда его уводили, иногда он уходил сам. Он обычно был в глубоком состоянии опьянения. Мог зайти с незастегнутой ширинкой».

В заведении Ефремов, по словам телезрителя, не буянил и был безобиден.

«Он был безобидный, свой такой постоянный посетитель, которого все называли дядя Миша и снисходительно к нему относились, зная его статус и его отношения с алкоголем», — отметил очевидец.