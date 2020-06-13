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«Непотребное состояние»: очевидец — о Ефремове в баре 

Майк Габриелян и ещё 2 32 минуты назад
Гость бара Ulysses в Москве рассказал, что актер Михаил Ефремов был завсегдатаем заведения. Он мог прийти туда выпившим, с незастегнутой ширинкой. Все называли его «дядя Миша». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на телезрителя.
«В баре Михаил Ефремов был завсегдатай. Мне кто-то даже сказал, что он там был соучредитель. Но это догадки, я могу ошибаться по этому поводу. У него был открыт счет, он заходил в бар и с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в сильно непотребном состоянии. Иногда он был не один, был со звездами шоу-бизнеса или театральной сферы», — рассказал мужчина.
Он добавил, что никогда не видел, чтобы Ефремов расплачивался в баре:
«Иногда его уводили, иногда он уходил сам. Он обычно был в глубоком состоянии опьянения. Мог зайти с незастегнутой ширинкой».
В заведении Ефремов, по словам телезрителя, не буянил и был безобиден.
«Он был безобидный, свой такой постоянный посетитель, которого все называли дядя Миша и снисходительно к нему относились, зная его статус и его отношения с алкоголем», — отметил очевидец.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актёр, врезался в «Ладу». Водитель Сергей Захаров сильно пострадал и умер в больнице. Экспертиза обнаружила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Перед этим он мг посещать бар Ulysses. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
Ранее «Рамблер» рассказывал о воспоминаниях Александра Ширвиндта. По его словам, выпивший актёр Олег Ефремов, отец Михаила мог разгуляться не на шутку и корёжить автомобили. Утихомирить разбушевавшегося артиста было невозможно.
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Общество , Видео , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Ширвиндт , Москва
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