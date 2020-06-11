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«Угрожают убить»: за что расплачивается русская модель 

Газета.Ru 31 минуту назад
«Угрожают убить»: за что расплачивается русская модель
Фото: Инстаграм
Instagram-модель русского происхождения, проживающую в Калифорнии, подвергли травле в соцсетях. 27-летняя Крис Шацел оказалась на видеоролике с шествия в защиту прав темнокожих в Лос-Анджелесе — кто-то из протестующих снял, как она позирует подруге-фотографу в нарядном платье. Девушку жестко раскритиковали за то, что она пришла на демонстрацию пофотографироваться, а после попыток оправдаться ей начали поступать угрозы.
Instagram-модель русского происхождения Крис Шацел пожаловалась на травлю в соцсетях после того, как оказалась в центре скандала в Twitter из-за неподобающего поведения на расовых протестах в США. 27-летняя звезда соцсетей, у которой насчитывается 240 тыс. подписчиков, публикует посты, в которых рассказывает о своем ужасе из-за угроз и комментариев, поступающих ей с тех пор, как пять дней назад она сфотографировалась на мирных выступлениях в Лос-Анджелесе.
Скандал разразился, когда 5 июня в Twitter появилось видео, на котором нарядные девушки устраивают фотосессию на фоне демонстрантов — одна из них снимает, другая принимает эффектные позы с плакатом Black Lives Matter.
«Прекратите относиться к протестам как к Coachella», — гласила подпись к видео.
В комментариях к видео, на которое отреагировали более 430 тыс. человек, пользователи Twitter высмеяли снимавшуюся с плакатом девушку и раскрыли ее личность: люди высказывались за то, чтобы глупым людям не давали впредь площадки для высказываний, а инстаграм-инфлюэнсеры, наконец, исчезли с лица земли, выкладывая при этом обидные мемы.
После обрушившейся на нее критики Крис Шацел удалила свой Twitter-аккаунт и попыталась оправдаться перед критиками.
«Все это огромное недоразумение! — написала она в Instagram-сториз. — Позже я все объясню и извинюсь! В мои намерения не входило проявить неуважение к движению, только принять в нем участие так, как я умею! Мир!»
На некоторое время Крис Шацел сделала свой Instagram-аккаунт приватным, однако на следующий день он снова стал открыт для всех — и в нем появились скриншоты переписок к людьми, которые в грубой формы высказывали свое неприязненное отношение к инфлюэнсеру. Можно там найти и злополучные снимки с демонстрации — к ним прилагаются объяснения и извинения 27-летней Instagram-модели.
Девушка написала, что накануне отправилась на протесты из-за гибели Джорджа Флойда, но «все пошло не по плану».
«Я сделала несколько фотографий, поскольку я инфлюэнсер соцсетей и модель, — объяснила Крис Шацел. — Волна негатива, которую я получила в ответ, оказалась невыносимой».
Инфлюэнсер заверила пользователей соцсетей, что с большим уважением относится к движению Black Lives Matter и очень переживает из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса. И понимает, что ошиблась, проявив сочувствие так, как это сделала.
«Я, вероятно, выбрала не лучший способ донести свое сообщение, устроив фотосессию на фоне мирных протестов, и я несу ответственность за это. Но я серьезно верю, что с нашим обществом, где так много людей теперь призывают меня линчевать, изнасиловать и казнить, что-то не так», — призналась модель.
Она призвала пересмотреть характер комментариев, которые ей оставляют, и выразила мнение, что сквозящая в них ненависть разрушительным образом действует на движение в защиту прав темнокожих. В заключение Instagram-модель пожелала читателям мира.
Извинения девушки, в Facebook которой значится, что она родилась в России, а выросла в Аргентине, эффекта не возымели — после этого в ее аккаунте стали появляться скриншоты переписок с угрозами, нецензурной бранью с упоминанием ее русского происхождения и заявлениями, что ее жизнь не имеет никакого значения. Жалобы на комментаторов не действуют.
«Прекрати прикидываться жертвой», «Лол, ты знаешь, что ты сделала», «Ты сама буквально напросилась», — пишут Крис Шацел.
Кое-кто выражал больше сочувствия и советовал удалить Instagram на несколько месяцев.
Однако пока модель продолжает призывать подписчиков соцсетей остановиться и не удаляет фото с протестов, на чем настаивают комментаторы.
«Я боюсь! — говорится в ее последнем сообщении. — Я сделала фото на мирном протесте. Сотни людей угрожают убить меня. Пожалуйста, остановитесь!»
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Комментарии 3
Общество , Лос-Анджелес , США
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