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В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 46 1 час назад
В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.
Таким образом, количество скончавшихся увеличилось до 3231.
В четверг сообщалось о 49 умерших в столице.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 7,4 миллиона человек. Из них более 418 тысяч скончались.
В России выявили более 511 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 269 тысяч человек.
Введенные из-за пандемии ограничения постепенно отменяют, однако в ряде регионов остается самоизоляция, а в Москве и Подмосковье действует масочный режим. По словам мэра столицы Сергея Собянина, часть ограничений будет действовать до появления вакцины от COVID-19.
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