Борисов объяснил «фальшивую» жену Захарова

По словам ведущего Первого канала, Захаров и Стерхова прожили вместе 22 года, просто их брак не был официально зарегистрирован, так как Сергей не развелся с предыдущей супругой, оставшейся в Рязани.

«Это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года», — возмутился Борисов, уличенный в обмане, в разговоре с «РИА Новости».

Кадр "Пусть говорят"

Между тем слова шоумена никак не стыкуются с недавним заявлением сына Захарова. Молодой человек утверждает, что знать не знает никакую Стерхову и у его отца одна законная супруга. И блогер Лена Миро , к примеру, склонна поверить наследнику погибшего мужчины, а не Ирине. Звезда «Живого журнала» предположила, что женщина просто выдала себя за любовницу Захарова и теперь активно зарабатывает на этом деньги, снимаясь в шоу и получая пожертвования от неравнодушной публике себе на карту.

Напомним, Сергей Захаров погиб 8 июня в аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов, севший пьяным за руль. Мужчина, ехавший за рулем фургона «Лада», получил множественные травмы и скончался в реанимации. 10 числа прошли его похороны в Рязанской области, на которых присутствовали его жена, дети и пожилая мать.