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Ведущий «Пусть говорят» заступился за «фальшивую» жену погибшего Захарова 

Экспресс газета и ещё 2 13 минут назад
Борисов объяснил «фальшивую» жену Захарова
Фото: кадр из «Пусть говорят»
Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг появления в его программе некой Ирины Стерховой, которую представили зрителям, как жену Сергея Захарова, погибшего в устроенном Михаилом Ефремовым пьяном ДТП. Дмитрий Борисов заверил, что жена в студии действительно супруга покойного, а не какая-нибудь самозванка.
По словам ведущего Первого канала, Захаров и Стерхова прожили вместе 22 года, просто их брак не был официально зарегистрирован, так как Сергей не развелся с предыдущей супругой, оставшейся в Рязани.
«Это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года», — возмутился Борисов, уличенный в обмане, в разговоре с «РИА Новости».
Кадр "Пусть говорят"
Между тем слова шоумена никак не стыкуются с недавним заявлением сына Захарова. Молодой человек утверждает, что знать не знает никакую Стерхову и у его отца одна законная супруга. И блогер Лена Миро, к примеру, склонна поверить наследнику погибшего мужчины, а не Ирине. Звезда «Живого журнала» предположила, что женщина просто выдала себя за любовницу Захарова и теперь активно зарабатывает на этом деньги, снимаясь в шоу и получая пожертвования от неравнодушной публике себе на карту.
Напомним, Сергей Захаров погиб 8 июня в аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов, севший пьяным за руль. Мужчина, ехавший за рулем фургона «Лада», получил множественные травмы и скончался в реанимации. 10 числа прошли его похороны в Рязанской области, на которых присутствовали его жена, дети и пожилая мать.
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Комментарии 1
Общество , Происшествия , Дмитрий Борисов , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Лена Миро , РИА Новости
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