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Венедиктов призвал защитить «золотой стандарт» голосования в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Венедиктов призвал защитить «стандарт» голосования
Фото: ТАСС
Дискредитация «золотого стандарта» голосования в Москве недопустима, считает заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Москва среди всех регионов выделяется химической чистотой выборов», — говорится в публикации.
Как говорится в сообщении, Венедиктов призывает сохранять это на любом голосовании.
Данный вопрос поднимался на совещании с участием первого заместителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка, которое состоялось утром 11 июня по требованию Венедиктова. Накануне общественный штаб по наблюдению за голосованием начал собирать жалобы на принуждение к регистрации в качестве электронных избирателей, отмечается в публикации. Венедиктов обратил внимание на то, что подобная практика абсолютно неэффективна и имеет обратный эффект.
В свою очередь Немерюк напомнил о категорическом запрете на принуждение к регистрации на электронное голосование. В то же время чиновник отметил, что это не исключает того, что в организациях может быть назначен «технически подкованный человек», который будет помогать желающим при регистрации на электронное голосование.
Центризбирком России проверит сведения о возможном принуждении бюджетников к электронному голосованию по поправкам к Конституции, заявляла ранее глава ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости. По ее словам, достигнута договоренность о взаимодействии по этому вопросу с властями Москвы.
Проголосовать по поправкам к Конституции можно будет с 25 июня по 1 июля, в том числе онлайн. Регистрация для участия в электронном голосовании открыта до 14:00 21 июня, москвичи могут сделать это с помощью портала mos.ru или сайта госуслуг.
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Комментарии
Общество , Алексей Немерюк , Элла Памфилова , Алексей Венедиктов , Общественная палата России , Правительство Москвы , Центризбирком России , РИА Новости , Эхо Москвы , Mos.ru , Москва
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