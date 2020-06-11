Венедиктов призвал защитить «стандарт» голосования

«Москва среди всех регионов выделяется химической чистотой выборов», — говорится в публикации.

Как говорится в сообщении, Венедиктов призывает сохранять это на любом голосовании.

Данный вопрос поднимался на совещании с участием первого заместителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка , которое состоялось утром 11 июня по требованию Венедиктова. Накануне общественный штаб по наблюдению за голосованием начал собирать жалобы на принуждение к регистрации в качестве электронных избирателей, отмечается в публикации. Венедиктов обратил внимание на то, что подобная практика абсолютно неэффективна и имеет обратный эффект.

В свою очередь Немерюк напомнил о категорическом запрете на принуждение к регистрации на электронное голосование. В то же время чиновник отметил, что это не исключает того, что в организациях может быть назначен «технически подкованный человек», который будет помогать желающим при регистрации на электронное голосование.

Проголосовать по поправкам к Конституции можно будет с 25 июня по 1 июля, в том числе онлайн. Регистрация для участия в электронном голосовании открыта до 14:00 21 июня, москвичи могут сделать это с помощью портала mos.ru или сайта госуслуг.