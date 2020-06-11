Соседка рассказала о потушившем пожар Захарове

В четверг в Кузьминском прошли похороны Захарова. Присутствовавшая на них местная жительница Людмила Арефьева отметила, что давно знает Сергея и его брата Валерия.

"Тридцать лет тому назад у нас сгорел дом. Дом горит, а рядом стоит амбар. Народ стоит ротозейничает, и только они — Валера и Сережа — таскали воду и отливали нам этот амбар, чтобы совсем не оставить нас без жилья. Больше никто не подошел. По этому результату можно сказать о людях, что это люди очень хорошие", — рассказала Арефьева.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".