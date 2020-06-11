Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым водитель тушил пожар 

РИА Новости 2 часа назад
Соседка рассказала о потушившем пожар Захарове
Фото: Соцсети
Жительница села Кузьминское в Рязанской области, где жил Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала РИА Новости, как 30 лет назад Сергей с братом помогали тушить ее амбар.
В четверг в Кузьминском прошли похороны Захарова. Присутствовавшая на них местная жительница Людмила Арефьева отметила, что давно знает Сергея и его брата Валерия.
"Тридцать лет тому назад у нас сгорел дом. Дом горит, а рядом стоит амбар. Народ стоит ротозейничает, и только они — Валера и Сережа — таскали воду и отливали нам этот амбар, чтобы совсем не оставить нас без жилья. Больше никто не подошел. По этому результату можно сказать о людях, что это люди очень хорошие", — рассказала Арефьева.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин На Украине возбудили дело против Порошенко На Украине возбудили дело против Порошенко В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Рязанская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение