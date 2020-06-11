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Россиян предупредили о новых опасных инфекциях 

Павел Тиунов 36 минут назад
Россиян предупредили о новых опасных инфекциях
Фото: РИА Новости
Отправляясь на отдых следует помнить, что на природе существует риск заразиться инфекционными заболеваниями, заявил директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, основная опасность исходит от клещей, сообщает ТАСС.
Некоторые насекомые, уверяет специалист, являются переносчиками инфекционных заболеваний: боррелиоза, энцефалита и других. Кишечными инфекциями велик риск заразиться, если не соблюдать элементарные правила личной гигиены и требования к хранению продуктов питания.
Уберечься от заражения бактериальными инфекциями после укуса клеша помогает вакцинация и тщательное продумывание, что необходимо надеть из одежды на отдых, отметил Лукашев.
Специалист рекомендует отдавать предпочтение высокой обуви и плотно прилегающим брюкам. При этом, по его словам, не все заболевания одинаково распространены по стране.
«Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть», — заявил Лукашев.
После отдыха на природе эксперт советует внимательно осматривать одежду и свое тело. В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться к медикам.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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