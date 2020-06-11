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Минздрав обратился к россиянам по поводу масок 

Артём Кульша 58 минут назад
Минздрав обратился к россиянам по поводу масок
Фото: ТАСС
Гражданам России следует соблюдать в выходные дни масочный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Министерстве здравоохранения России.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция никуда не ушла, и призвала россиян к осторожности до появления вакцины от нее.
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — сообщила она.
В свою очередь, в Министерстве здравоохранения России сегодня призвали граждан сохранять приверженность масочному режиму в выходные дни, которые стартуют в стране завтра, так как 12 июня отмечается государственный праздник День России.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 502,4 тысячи человек, число умерших — 6,5 тысячи человек, число выздоровевших — 261,1 тысячи человек.
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Общество , Анна Попова , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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