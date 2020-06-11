Минздрав обратился к россиянам по поводу масок 

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — сообщила она.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения России сегодня призвали граждан сохранять приверженность масочному режиму в выходные дни, которые стартуют в стране завтра, так как 12 июня отмечается государственный праздник День России.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 502,4 тысячи человек, число умерших — 6,5 тысячи человек, число выздоровевших — 261,1 тысячи человек.