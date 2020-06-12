«Добивают упавшего». Литвинова о Ефремове

Актриса Рената Литвинова призвала общественность проявить милосердие в отношении Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Садовом кольце. Об этом она написала в инстаграме.

Как заявила актриса, она с ранних лет знакома с травлей.

"Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего", — отметила артистка.

По словам Литвиновой авария с участием Ефремова — "драма со всех сторон". Она добавила, что артистом тоже "случилось горе".

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ехавший за рулем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.

Против актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет заключения. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.