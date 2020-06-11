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Роспотребнадзор выступил с критикой дезинфекции дорог и тротуаров 

Говорит Москва 1 час назад
Роспотребнадзор выступил против дезинфекции дорог
Фото: РИА Новости
Обработка дорожного покрытия аэрозолями бессмысленная и даже вредная мера, заявила замглавы федеральной службы Ирина Брагина.
Она отметила, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно обрабатывать только контактные поверхности — скамейки и приспособления на детских площадках. Использовать дезинфицирующие аэрозольные средства в присутствии людей нельзя, обработка подъездов должна проводиться по ночам и только после предупреждения местных жителей.
Ранее директор Научно-исследовательского института дезинфектологии Николай Шестопалов назвал аэрозольную обработку улиц мероприятием, вреднее которого «трудно представить», пишет «МК».
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Общество , Ирина Брагина , Роспотребнадзор
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