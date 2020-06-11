Роспотребнадзор выступил против дезинфекции дорог

Обработка дорожного покрытия аэрозолями бессмысленная и даже вредная мера, заявила замглавы федеральной службы Ирина Брагина

Она отметила, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно обрабатывать только контактные поверхности — скамейки и приспособления на детских площадках. Использовать дезинфицирующие аэрозольные средства в присутствии людей нельзя, обработка подъездов должна проводиться по ночам и только после предупреждения местных жителей.

Ранее директор Научно-исследовательского института дезинфектологии Николай Шестопалов назвал аэрозольную обработку улиц мероприятием, вреднее которого «трудно представить», пишет «МК».