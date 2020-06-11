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Россиянам назвали опасность ношения масок в жару 

Lenta.ru и ещё 2 35 минут назад
Россиянам назвали опасность ношения масок в жару
Фото: ТАСС
Ношение масок в жару может спровоцировать обострение хронических заболеваний и повлиять на самочувствие пожилых людей. Такую опасность назвал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Бутенко, если у людей есть какие-то хронические заболевания или их организм в силу возраста реагирует на повышенную температуру, им не стоит выходить на улицу. Он связал это с тем, что маски затрудняют дыхание и создают для организма некомфортное состояние.
Профессор объяснил, что людям в такую погоду лучше беречь себя и находиться там, где не нужна маска, например дома или на даче, и подумать о создании для себя «более-менее комфортных условий».
Ранее Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим и правила индивидуальной безопасности в выходные дни. Таковыми объявлены 12 июня (празднование Дня России), 24 июня (проведение парада Победы вместо 9 мая) и 1 июля (всероссийское голосование по поправкам к Конституции).
На 11 июня в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 261 150 человек, умерли 6532.
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Общество , Александр Бутенко , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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