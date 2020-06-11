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Жительница Москвы засудила МВД за волокиту 

РИА Новости 49 минут назад
Жительница Москвы засудила МВД за волокиту
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы отсудила у государства 35 тысяч рублей за то, что полиция два года ничего не делала по ее жалобам на угрозы убийства, после чего сроки давности истекли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
Татьяна Акутса подала в полицию заявление о том, что неизвестный звонит ей и шлет СМС с угрозами убить. Впоследствии прокуратура выяснила, что дознаватели "конкретных проверочных действий не проводили" и в целом два года "бездействовали".
Как выяснили прокуроры, столь "продолжительная и нерезультативная проверка" обернулась истечением срока давности. При этом не уточняется, удалось ли в итоге найти подозреваемого, но, судя по всему, нет.
Далее Акутса пожаловалась на волокиту в Мосгорсуд, отметив, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли реализоваться в настоящее убийство. Кроме того, из-за стресса женщина, по собственным словам, не могла сосредоточиться на работе.
Достойной компенсацией за бездействие полиции и понесенные моральные страдания Акутса сочла сумму в 318 тысяч рублей. Мосгорсуд встал на сторону женщины и частично удовлетворил ее требования, взыскав с Минфина сумму в 35 тысяч рублей.
"Судебная коллегия по административному делу пришла к выводу, что решение Московского городского суда о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное уголовное судопроизводство в разумный срок законно и обоснованно, размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и согласуется с практикой Европейского суда по правам человека", — рассказали в суде.
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Общество , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , МВД , Минфин , РИА Новости , Москва
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