Жительница Москвы засудила МВД за волокиту 

Жительница Москвы отсудила у государства 35 тысяч рублей за то, что полиция два года ничего не делала по ее жалобам на угрозы убийства, после чего сроки давности истекли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Татьяна Акутса подала в полицию заявление о том, что неизвестный звонит ей и шлет СМС с угрозами убить. Впоследствии прокуратура выяснила, что дознаватели "конкретных проверочных действий не проводили" и в целом два года "бездействовали".

Как выяснили прокуроры, столь "продолжительная и нерезультативная проверка" обернулась истечением срока давности. При этом не уточняется, удалось ли в итоге найти подозреваемого, но, судя по всему, нет.

Далее Акутса пожаловалась на волокиту в Мосгорсуд , отметив, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли реализоваться в настоящее убийство. Кроме того, из-за стресса женщина, по собственным словам, не могла сосредоточиться на работе.

Достойной компенсацией за бездействие полиции и понесенные моральные страдания Акутса сочла сумму в 318 тысяч рублей. Мосгорсуд встал на сторону женщины и частично удовлетворил ее требования, взыскав с Минфина сумму в 35 тысяч рублей.