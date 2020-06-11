Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Саратовской области просят открыть бани 

ИА Regnum 1 час назад
Жители Саратовской области просят открыть бани
Фото: РИА Новости
Жители города Энгельс Саратовской области записали видеообращение к властям с просьбой открыть муниципальные бани.
«С 11 июня в Саратове бани возобновляют работу, а в нашем городе, где проживают более 250 тысяч жителей, не будет функционировать ни одна баня. Мы очень давно не мылись», — жалуется компания мужчин.
Жители адресовали свое обращение администрации Энгельса и губернатору Валерию Радаеву. По их мнению, если власти захотят, то вопрос можно решить в кратчайшие сроки.
По словам главы Энгельсского муниципального района Алексея Стрельникова, на данный момент проводятся работы по подготовке к открытию этих бань с учетом требований Роспотребнадзора. Установят особый график посещения с соблюдением дистанции и регулярной санобработке. Обе бани планируется открыть 18 июня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 11 июня разрешили посещение кладбищ, саун и бань, МФЦ принимают без предварительной записи, разрешены стоматологические услуги и посещение храмов.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
ИА Regnum: последние новости
«Пьяное животное!» — Соловьёв высказался по Ефремову и «элитке алакашей» «Пьяное животное!» — Соловьёв высказался по Ефремову и «элитке алакашей» На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями Почти 90% жителей России считают себя патриотами Почти 90% жителей России считают себя патриотами
Комментарии
Общество , Валерий Радаев , Роспотребнадзор , Саратов , Саратовская Область , Энгельс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение