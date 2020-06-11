Жители Саратовской области просят открыть бани 

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«С 11 июня в Саратове бани возобновляют работу, а в нашем городе, где проживают более 250 тысяч жителей, не будет функционировать ни одна баня. Мы очень давно не мылись», — жалуется компания мужчин.

Жители адресовали свое обращение администрации Энгельса и губернатору Валерию Радаеву . По их мнению, если власти захотят, то вопрос можно решить в кратчайшие сроки.

По словам главы Энгельсского муниципального района Алексея Стрельникова, на данный момент проводятся работы по подготовке к открытию этих бань с учетом требований Роспотребнадзора . Установят особый график посещения с соблюдением дистанции и регулярной санобработке. Обе бани планируется открыть 18 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 11 июня разрешили посещение кладбищ, саун и бань, МФЦ принимают без предварительной записи, разрешены стоматологические услуги и посещение храмов.