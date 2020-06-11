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Пожилая мать Захарова приехала на похороны сына 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Мать рязанца Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, приехала проститься с сыном. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Матери Захарова родственники долго не сообщали трагическую новость, опасаясь, что сердце пожилой женщины не выдержит.
Сегодня в Рязанской области проходит церемония прощания с Сергеем Захаровым. На похороны приехала и его мать. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что родственники помогли пожилой женщине выйти из машины и, поддерживая с двух сторон, повели к церкви.
Отпевание проходит в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново. Тело Захарова предадут земле на сельском кладбище, пишет «Пятый канал».
Ранее адвокат, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, заявил, что они так и не дождались извинений от Михаила Ефремова и не намерены обсуждать вопрос о компенсации.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РЕН ТВ
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