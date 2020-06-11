Пожилая мать Захарова приехала на похороны сына 

Как писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Матери Захарова родственники долго не сообщали трагическую новость, опасаясь, что сердце пожилой женщины не выдержит.

Сегодня в Рязанской области проходит церемония прощания с Сергеем Захаровым. На похороны приехала и его мать. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что родственники помогли пожилой женщине выйти из машины и, поддерживая с двух сторон, повели к церкви.

Отпевание проходит в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново. Тело Захарова предадут земле на сельском кладбище, пишет «Пятый канал».

Ранее адвокат, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, заявил, что они так и не дождались извинений от Михаила Ефремова и не намерены обсуждать вопрос о компенсации.