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ВОЗ ждет пересмотра смертности от COVID-19 во многих странах 

Артём Кульша 1 час назад
ВОЗ ждет пересмотра смертности от COVID-19 во многих странах
Фото: ТАСС
Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 изменится во многих странах. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
«Мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от коронавирусной инфекции во многих странах», — рассказала она накануне.
По словам Ван Керкхове, важно принять тот факт, что статистика смертности от COVID-19 будет пересмотрена во многих государствах.
В свою очередь, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал необычным тот факт, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в России относительно низкий.
Он допустил, что это может быть связано с тем, что в стране было проведено много тестов, и подчеркнул, что не считает, будто в России имеет место систематическая негативная интерпретация сопутствующих условий, касающихся причин смерти больных COVID-19.
«Важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от коронавирусной инфекции», — добавил Райан.
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Комментарии
Общество , Майкл Райан , ВОЗ
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