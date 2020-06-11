В Крыму разгорелся скандал из-за «Росии»

Работник городской администрации крымской Алушты , который не проверил поздравительный плакат ко Дню России , где слово "Россия" было написано с одной буков "с", будет наказан, сообщила РИА Новости глава администрации города Галина Огнева, отметив, что плакат уже исправлен.

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"Этот плакат был размещен вчера, примерно в 11.00. Уже в 11.30 его сняли и к вечеру был новый изготовлен и размещен на место. Уже все висит, как следует… Тот работник, который не проконтролировал, будет наказан", — сказала Огнева.

Заказ на изготовление плаката был размещен в частной типографии в Симферополе, добавила она.