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В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове «Россия» на плакате 

РИА Новости 19 минут назад
В Крыму разгорелся скандал из-за «Росии»
Фото: ТАСС
Работник городской администрации крымской Алушты, который не проверил поздравительный плакат ко Дню России, где слово "Россия" было написано с одной буков "с", будет наказан, сообщила РИА Новости глава администрации города Галина Огнева, отметив, что плакат уже исправлен.
Соцсети
"Этот плакат был размещен вчера, примерно в 11.00. Уже в 11.30 его сняли и к вечеру был новый изготовлен и размещен на место. Уже все висит, как следует… Тот работник, который не проконтролировал, будет наказан", — сказала Огнева.
Заказ на изготовление плаката был размещен в частной типографии в Симферополе, добавила она.
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Общество , РИА Новости , Алушта
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