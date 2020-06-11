В Крыму разгорелся скандал из-за «Росии»

Сотрудника алуштинской городской администрации, ответственного за размещение плаката со словом «Россия» с одной буквой «с», привлекут к ответственности, заявила РИА Новости глава города Галина Огнева. В настоящее время ошибку уже исправили.

Огнева подчеркнула, что плакат посвящен празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. По ее словам, баннер был размещен на одной из центральных городских улиц накануне около 11 часов утра. После того, как жители заметили ошибку, плакат быстро сняли. Он успел провисеть всего полчаса.

«Уже все висит, как следует… Тот работник, который не проконтролировал, будет наказан», — заявила глава алуштинской администрации.

Отмечается, что заказ на изготовление плаката выполняла частная типография в Симферополе.

Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», в американском городе Хотторн в Калифорнии рядом с офисом американского предпринимателя Илона Маска появился билборд с обращением к основателю компании Space X. На огромном рекламном баннере была размещена надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-код, при считывании которого пользователь переходил на страницу в Сети, специально созданной для мистера Маска.

Таким оригинальным способом бизнесмена пригласили посетить региональный форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре.