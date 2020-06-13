Запашный отреагировал на видеообращение Ефремова

«Михаил Ефремов! На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего».

Напомним, что Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Скорее всего, он получит реальный уголовный срок. В своем видеообращении к семье Захарова он говорил, что просит прощения, хотя и понимает: его не простят. Кроме того, он заявил, что больше не существует артиста Ефремова. Актер заметил, что никто не будет его отмазывать. Он готов понести наказание за свой проступок. Надо отметить, что поклонники Эдгарда Запашного отреагировали на его слова. Их мнения, как часто бывает в таких случаях, разделились.