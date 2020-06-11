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Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков 

Павел Тиунов 50 минут назад
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Фото: РИА Новости
Следователи планируют допросить Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, по делу о продаже ему наркотиков, сообщает ТАСС. Медицинское освидетельствование, проведенное сразу после ДТП, показало наличие в его организме следов запрещенных веществ.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах. По его словам, в настоящее время ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «незаконный сбыт наркотических веществ»: правоохранители установили, что Ефремов приобрел наркотики у пока неустановленного лица.
«Актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — цитируют журналисты слова своего собеседника.
При этом Ефремову за употребление запрещенных веществ грозит административная ответственность.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Экспертиза, проведенная сразу после аварии, показала, что актер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также специалисты выяснили, что в организме артиста сохранились следы употребления как минимум двух видов наркотиков.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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