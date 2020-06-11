«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ 

Низкая смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в России — научная и медицинская загадка. Об этом врач Александр Мясников заявил «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал уровень смертности от коронавирусной инфекции в России относительно низким, а сам этот факт необычным.
При этом он заявил, что не считает, что российские врачи негативным способом и в систематической манере интерпретируют сопутствующие условия, касающиеся причин смерти больных COVID-19.
Сегодня Мясников, главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71), также назвал смертность от коронавирусной инфекции в России низкой. Этот факт он назвал научной и медицинской загадкой.
Врач отметил, что уровень смертности от COVID-19 низкий и в других странах бывшего Советского Союза. Он заявил, что этому нет логического объяснения, и призвал ВОЗ не бодаться со статистикой и не строить теории, а понять, в чем причина.