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«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ 

Артём Кульша и ещё 1 52 минуты назад
«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ
Фото: РИА Новости
Низкая смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в России — научная и медицинская загадка. Об этом врач Александр Мясников заявил «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал уровень смертности от коронавирусной инфекции в России относительно низким, а сам этот факт необычным.
При этом он заявил, что не считает, что российские врачи негативным способом и в систематической манере интерпретируют сопутствующие условия, касающиеся причин смерти больных COVID-19.
Сегодня Мясников, главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71), также назвал смертность от коронавирусной инфекции в России низкой. Этот факт он назвал научной и медицинской загадкой.
Врач отметил, что уровень смертности от COVID-19 низкий и в других странах бывшего Советского Союза. Он заявил, что этому нет логического объяснения, и призвал ВОЗ не бодаться со статистикой и не строить теории, а понять, в чем причина.
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Общество , Майкл Райан , Александр Мясников , ВОЗ
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