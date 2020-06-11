«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ 

Вчера, как сообщал «Рамблер», глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал уровень смертности от коронавирусной инфекции в России относительно низким, а сам этот факт необычным.

При этом он заявил, что не считает, что российские врачи негативным способом и в систематической манере интерпретируют сопутствующие условия, касающиеся причин смерти больных COVID-19.

Сегодня Мясников, главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71), также назвал смертность от коронавирусной инфекции в России низкой. Этот факт он назвал научной и медицинской загадкой.

Врач отметил, что уровень смертности от COVID-19 низкий и в других странах бывшего Советского Союза. Он заявил, что этому нет логического объяснения, и призвал ВОЗ не бодаться со статистикой и не строить теории, а понять, в чем причина.