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«Великий актер не может быть трезвенником» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Великий актер не может быть трезвенником»
Фото: РИА Новости
Великие актеры обычно не укладываются в представление обывателей о приличиях и не могут быть трезвенниками. Об этом журналист Александр Невзоров заявил в эфире «Эхо Москвы», комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Позднее в СМИ появилась информация, что в крови Ефремова были также обнаружены следы наркотических веществ.
Невзоров отметил, что его «удивила капризность общества», которое хочет, чтобы «был и великий актер, и не алкоголик, и не наркоман».
«Вот много хочет, так не бывает. Как правило, большие артисты абсолютно не укладываются в представление обывательские о добре, зле, приличиях, поведении», — пояснил журналист.
Он подчеркнул, что «не оправдывает Ефремова, и не осуждает его», так как нужно выбирать — либо трезвенник, либо великий актер.
«Со временем, конечно, совершенствуясь в своем ремесле, артист совершенствуется и в безобразиях. Это совершенно неизбежно. Он не может быть иным, иначе он не будет заводить, он не будет, как выражаются сегодняшние молодые люди, заходить.
Переставши безобразничать, артист, он тускнеет, превращается во что-то очень хабенское», — заявил он.
Невзоров также жестко высказался о представителях российской элиты, раскритиковавших Ефремова, отметив, что «всякое публичное осуждение злодея есть маленькая канонизация себя самого».
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Комментарии 1
Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Александр Невзоров , Эхо Москвы
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