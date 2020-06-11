«Великий актер не может быть трезвенником» 

Великие актеры обычно не укладываются в представление обывателей о приличиях и не могут быть трезвенниками. Об этом журналист Александр Невзоров заявил в эфире «Эхо Москвы», комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Позднее в СМИ появилась информация, что в крови Ефремова были также обнаружены следы наркотических веществ.

Невзоров отметил, что его «удивила капризность общества», которое хочет, чтобы «был и великий актер, и не алкоголик, и не наркоман».

«Вот много хочет, так не бывает. Как правило, большие артисты абсолютно не укладываются в представление обывательские о добре, зле, приличиях, поведении», — пояснил журналист.

Он подчеркнул, что «не оправдывает Ефремова, и не осуждает его», так как нужно выбирать — либо трезвенник, либо великий актер.

«Со временем, конечно, совершенствуясь в своем ремесле, артист совершенствуется и в безобразиях. Это совершенно неизбежно. Он не может быть иным, иначе он не будет заводить, он не будет, как выражаются сегодняшние молодые люди, заходить.

Переставши безобразничать, артист, он тускнеет, превращается во что-то очень хабенское», — заявил он.

Невзоров также жестко высказался о представителях российской элиты, раскритиковавших Ефремова, отметив, что «всякое публичное осуждение злодея есть маленькая канонизация себя самого».