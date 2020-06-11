За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 779, до 502 436 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 404 человека, за день до этого — 8 595, еще днем ранее — 8 985.

У 36,8 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 8 367 человек выписались после выздоровления, 174 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 261 150 пациентов, 6 532 человека скончались.

Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1436), Московская область (724), Свердловская область (312), Санкт-Петербург (303), Нижегородская область (303), Иркутская область (240), Воронежская область (239), Ростовская область (220), Красноярский край (190), Ханты-Мансийский АО (186).

За ними следуют: Архангельская область (145), Пензенская область (115), Челябинская область (115), Саратовская область (114), Тыва (113), Коми (111), Самарская область (111), Волгоградская область (108), Смоленская область (107), Орловская область (102), Новосибирская область (102), Тульская область (101).

Менее 100 пациентов прибавилось: Ивановская область (99), Дагестан (97), Брянская область (91), Ульяновская область (88), Ставропольский край (87), Астраханская область (85), Тверская область (83), Карачаево-Черкессия (82), Краснодарский край (80), Курская область (79), Кабардино-Балкария (79), Башкирия (79), Чувашия (77), Ямало-Ненецкий АО (77), Белгородская область (76), Пермский край (74), Хабаровский край (71).

Менее 70 новых случаев: Алтайский край (69), Якутия (69), Калужская область (68), Тамбовская область (68), Владимирская область (64), Бурятия (64), Кировская область (61), Забайкальский край (61), Мурманская область (60), Липецкая область (59), Рязанская область (59), Ярославская область (59), Псковская область (59), Оренбургская область (59), Мордовия (58), Приморский край (57), Адыгея (55), Ленинградская область (54), Татарстан (54), Костромская область (51), Камчатский край (51), Томская область (50).

Менее 50: Омская область (47), Новгородская область (44), Марий Эл (43), Калининградская область (42), Хакасия (38), Амурская область (38), Магаданская область (38), Северная Осетия (37), Ингушетия (36), Тюменская область (34), Кемеровская область (34), Вологодская область (30), Чечня (20), Удмуртия (20).

Менее 20: Курганская область (14), Сахалинская область (14), Калмыкия (12), Карелия (9), Республика Алтай (8), Еврейская АО (7), Чукотский АО (2), Крым (1), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 11 июня в России провели более 13,8 миллиона тестов на коронавирус, 329,7 тысячи из них — за последние сутки.