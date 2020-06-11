Названы условия для въезда в Крым 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 15 июня жители регионов России смогут посещать полуостров без ограничений, но их обязательно будут проверять на симптомы ОРВИ. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал «Рамблер», с 15 июня в Крыму отменили требование об обязательной двухнедельной обсервации для туристов.

Аксенов отметил, что после отмены этой меры у всех въезжающих продолжат измерять температуру, также их будут осматривать для выявления признаков ОРВИ в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту.

Кроме того, туристы будут обязаны соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Аксенов подчеркнул, что обязательная обсервация сохраняется для людей, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Глава Крыма уточнил, что гостиницы уже могут забронировать все жители России. С 15 июня размещать в гостиницах будут только людей, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Крыму, с 1 июля — всех граждан России.