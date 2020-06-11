Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Крыма назвал условия для въезда россиян на полуостров 

Lenta.ru 50 минут назад
Названы условия для въезда в Крым
Фото: ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскрыл условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений по коронавирусу. Разъяснения опубликованы на официально странце Аксенова во «ВКонтакте».
Так, по его словам, приезжающие на полуостров гости не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако при въезде в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту их будут проверять на наличие температуры и признаков ОРВИ.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что несмотря на снятие режима обязательной самоизоляции с 15 июня, масочный режим в общественном транспорте и местах скопления людей сохраняется.
«Что касается туристической отрасли, хочу отметить, что объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов», — уточнил Аксенов, добавив, что размещение для граждан, зарегистрированных в Крыму, возможно с 15 июня, а для всех остальных — с 1 июля.
Ранее в июне глава полуострова Крым Сергей Аксенов сообщил, что курорт откроется для всех россиян с 1 июля, а уже с 15 июня будет снят режим самоизоляции для жителей региона и отменена обязательная обсервация для приезжих. При этом, добавил Аксенов, обязательная самоизоляция по прибытии сохранится для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 июня В Москве благодаря пандемии появится «ресторан будущего» В Москве благодаря пандемии появится «ресторан будущего» Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Комментарии
Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение