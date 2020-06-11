В Сети рассказали об «адском» полете с Ефремовым

Пользователь Михаил Енин-Кононыхин рассказал, что испытывает к Ефремову личную неприязнь, основанную на опыте перелета с ним из Симферополя в Москву 16 лет назад.

«Это длилось 7 часов вместе с задержкой рейса, но эта мразь превратила это время в ад для всех пассажиров», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, Ефремов и еще один пассажир «шарахались» по салону и докучали стюардессам и пассажирам.

«В итоге достали даже КВСа, он белый вышел в салон, втроем со стюардами скрутили ***, отобрали паспорта», — отметил Енин-Кононыхин.

По его словам, в Домодедово пограничники побеседовали с Ефремовым и вторым пассажиром, после чего те стали «бледные и шелковые».

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.