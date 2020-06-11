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«Достал даже командира»: в Сети рассказали об «адском» полете с Ефремовым 

Мария Иванова 19 минут назад
В Сети рассказали об «адском» полете с Ефремовым
Фото: ТАСС
Блогер Сергей Колясников опубликовал в своем Telegram-канале пост пользователя, рассказавшего об «адском» полете с актером Михаилом Ефремовым. По его словам, справиться с актером смог только командир самолета.
Пользователь Михаил Енин-Кононыхин рассказал, что испытывает к Ефремову личную неприязнь, основанную на опыте перелета с ним из Симферополя в Москву 16 лет назад.
«Это длилось 7 часов вместе с задержкой рейса, но эта мразь превратила это время в ад для всех пассажиров», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его словам, Ефремов и еще один пассажир «шарахались» по салону и докучали стюардессам и пассажирам.
«В итоге достали даже КВСа, он белый вышел в салон, втроем со стюардами скрутили ***, отобрали паспорта», — отметил Енин-Кононыхин.
По его словам, в Домодедово пограничники побеседовали с Ефремовым и вторым пассажиром, после чего те стали «бледные и шелковые».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Колясников
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