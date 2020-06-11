Коронавирус поделил Россию надвое

Распространение инфекции в Москве и Подмосковье началось раньше и уже перешло к фазе затухания. Как болеет страна за пределами столичного региона?

Распространение инфекции в Москве и Московской области началось раньше и уже перешло к фазе затухания. Например, если в апреле на Москву и область приходилось 2/3 новых случаев, то сегодня только четверть. Московские медики ставят сегодня в пять-шесть раз меньше диагнозов, чем на пике заболеваемости; в мэрии рапортуют о четырехкратном сокращении числа коронавирусных пневмоний за неделю.

Одновременно с этим ситуация в остальных регионах постепенно ухудшается, и хотя общий прирост заболевших по стране сократился по сравнению с майскими пиками почти в полтора раза, в первую очередь это победа Москвы.

Динамику вспышек в остальных регионах наиболее наглядно отражает разбивка по коэффициенту Rt. Чтобы исключить мимолетные флуктуации заболеваемости, Business FM рассчитала средний показатель за неделю до 9 июня для всех субъектов Российской Федерации, и вот что получилось.

В Магаданской области и Севастополе средненедельный Rt оказался выше 2 — это соответствует стремительному росту заболеваемости, однако с учетом низкого числа случаев в обоих регионах это нормально, эффект низкой базы. В 31 субъекте Федерации Rt остается существенно выше единицы, то есть заболеваемость быстро растет.

В 22 регионах коэффициент немного выше единицы, это медленный рост заболеваемости; еще в 22 — чуть ниже единицы, это медленное снижение; и только в восьми регионах затухание вспышки можно назвать заметным. Таким образом, большинство регионов страны наступление вируса пока переломить не смогло.

Отдельно следует прокомментировать сомнения, которые озвучиваются по отношению к достоверности статистики в регионах, и здесь есть три тезиса.

Во-первых, подозрительно ровные графики заболеваемости, на которые в мае обращали внимание журналисты, наблюдались в отдельных регионах — о массовых статистических аномалиях говорить не приходится, по крайней мере, на первый взгляд.

Во-вторых, бессимптомные случаи коронавируса до сих пор отражаются в статистике, несмотря на противоречивый пассаж в методических рекомендациях Роспотребнадзора — оперативный штаб Москвы каждый день указывает долю таких носителей среди новых диагнозов, обычно это 30-40%.

Тем не менее все это не означает, что точность выявления больных COVID-19 одинакова по всей России — и собеседники Business FM, и источники других СМИ рассказывают о трудностях с доступом к ПЦР-тестам в Калужской области и других регионах. Поэтому, даже в случае добросовестного подсчета статистики, немало носителей могут остаться недиагностированными.

Отсюда третий тезис — нельзя исключать, что вспышка вируса, которая продолжает развиваться за пределами Москвы и области, может иметь существенно большие масштабы, чем говорят данные. Возможно, поэтому московских медиков продолжают отправлять на борьбу с вирусом в другие регионы. Например, 10 июня столицу покинул знаменитый главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Теперь он будет спасать больных коронавирусом в Дагестане.