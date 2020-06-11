Почти все россияне посчитали себя патриотами

Все больше россиян считают патриотами тех, кто стремится улучшить страну и работают на ее благо. А доля граждан России , которые считают, что патриотизм выражается просто в любви к стране, с момента последнего аналогичного опроса в 2018 году резко сократилась. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения ( ВЦИОМ ).

"Патриот — это тот, кто любит свою страну, считают 47% россиян. Этого мнения придерживается на 12 п.п. меньше наших соотечественников, чем в 2018 году. Вторым по популярности определением патриотизма стала деятельная работа на благо своей страны (44%, +6 п.п. с 2018 года)", — следует из данных ВЦИОМ.

Около трети опрошенных (34%) считают проявлением патриотизма стремление к изменению положения дел в стране и обеспечение ей достойного будущего, 32% заявили, что патриот будет защищать свое государство от нападок и обвинений, еще 29% назвали патриотизмом честность в суждениях о стране, что на 10 п.п. выше, чем в 2018 году.

Согласно данным опроса, большинство респондентов (89%) считают себя патриотами. Среди значимых успехов России за последние 10-15 лет опрошенные назвали присоединение Крыма (7%), развитие армии и военной промышленности (6%), спортивные достижения и развитие спорта (3%), прошедшую в Сочи Олимпиаду (3%), развитие сельскохозяйственной промышленности (3%) и космической сферы (3%).

Кроме того, по мнению 16%, присоединение Крыма стало основным событием за последние 10-15 лет, которым гордятся россияне. Еще 10% отнесли к таким событиям проведение Олимпиады и олимпийские победы, 9% — развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства, 5% — внешнюю политику и помощь Сирии, еще 5% — Чемпионат мира по футболу.