Родные жертвы Ефремова сделали заявление у Малахова 

Актер Михаил Ефремов — преступник. Об этом невестка курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием артиста, заявила в эфире телеканала «Россия».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
«Ладой» управлял Захаров. Он скончался. Позавчера брат курьера Валерий Захаров и его жена Татьяна стали гостями шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«Он (Ефремов. — Прим. ред.) — преступник», — заявила в ходе него Татьяна.
Она сообщила, что не понимает людей, которые оправдывают актера. Также женщина рассказала, что Ефремов не принес соболезнования семье погибшего и не предложил помощь, а если принесет и предложит теперь, то родные Захарова их не примут.
Кроме того, Татьяна подчеркнула, что у брата ее мужа есть лишь одна официальная жена.
В ходе того же шоу стало известно, что родственники Захарова попросили представлять их интересы в суде адвоката Александра Добровинского, и тот согласился.