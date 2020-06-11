Родные жертвы Ефремова сделали заявление у Малахова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

«Он (Ефремов. — Прим. ред.) — преступник», — заявила в ходе него Татьяна.

Она сообщила, что не понимает людей, которые оправдывают актера. Также женщина рассказала, что Ефремов не принес соболезнования семье погибшего и не предложил помощь, а если принесет и предложит теперь, то родные Захарова их не примут.

Кроме того, Татьяна подчеркнула, что у брата ее мужа есть лишь одна официальная жена.