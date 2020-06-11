«Жизнерадостный пьяница оказался убийцей» 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.

Вчера руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты России Султан Хамзаев заявил в своем инстаграме, что актер оказался убийцей за рулем, потому что в России пропагандируется и романтизируется употребление алкоголя.

«Добавить нечего. Наиболее полная картина, и она неприглядна. При всем моем признании безусловного таланта (Ефремова. — Прим. ред.)», — написал Валуев в своем инстаграме в подписи к репосту публикации Хамзаева.