«Жизнерадостный пьяница оказался убийцей» 

Пропаганда и романтизация алкоголя довели до того, что актер Михаил Ефремов стал убийцей. Об этом боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев заявил в своем инстаграме.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.
Вчера руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты России Султан Хамзаев заявил в своем инстаграме, что актер оказался убийцей за рулем, потому что в России пропагандируется и романтизируется употребление алкоголя.
«Добавить нечего. Наиболее полная картина, и она неприглядна. При всем моем признании безусловного таланта (Ефремова. — Прим. ред.)», — написал Валуев в своем инстаграме в подписи к репосту публикации Хамзаева.
Позавчера другой депутат Госдумы, Владимир Жириновский, заявил, что Ефремова следует посадить в тюрьму на 12 лет, так как иначе россияне, обозленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возмутятся.