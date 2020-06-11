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Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
В Чите по поручению презитента Владимира Путина 6 июня был развернут многопрофильный полевой госпиталь Восточного военного округа для приема больных, зараженных коронавирусной инфекцией. На данный момент в госпитале находятся 9 пациентов. Общая площадь, занимаемая госпиталем, составляет 1,7 гектар. Все помещения подвергаются санитарной обработке не менее трех раз в сутки. Всего этот многопрофильный центр может принять до 100 пациентов. В госпитале имеется все необходимое современное медицинское оборудование. Специалисты прогнозируют, что в Забайкальском крае в течение 1-2 недель удастся выровнять эпидемиологическую ситуацию в регионе и замедлить динамику распространения COVID-19.
Общество , Видео , Владимир Путин , Чита
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