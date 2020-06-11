Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео 

Самый крупный питомник роз в Европе на сегодняшний день находится в подмосковном Солнечногорске и называется "Русроза". В его теплицах на данный момент выращивается около 3 тысяч сортов роз. В скором времени производительность питомника может достигнуть 1 миллиона цветов, выращиваемых одновременно. Глава Солнечногорска рассчитывает, что городской розарий станет не только производством, но и туристической точкой.

Большинство роз в московских парках завезены именно из этого питомника. В этом году цветы из Солнечногорска будут использованы для благоустройства озера Сенеж. Любой желающий может заказать цветы у "Русроза", посетив сайт компании.