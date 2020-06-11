В трех регионах проведут тестирование на антитела к COVID

Тюмени и Оценка иммунитета населения к вирусу SARS CoV-2 пройдет в июне в трех пилотных регионах — Петербурге Хабаровском крае , сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ходе исследования будет собрана информация о наличии антител у детей в возрасте от года до 17 лет, а также у взрослых различных возрастных групп, в том числе старше 70 лет.

В службе отметили, что полученные данные будут использованы при разработке эпидемиологических прогнозов, для планирования профилактических мероприятий и выявления особенностей эпидемического процесса.