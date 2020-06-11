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Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса 

RT на русском 1 час назад
Названа дата поставок российского препарата от коронавируса
Фото: Reuters
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня. Об этом сообщили в компании «ХимРар» и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что в июне 2020 года запланирована передача 60 тыс. курсов медикамента в медучреждения.
«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести «Авифавир» в объёме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — приводят «Известия» заявление.
Ранее разработчики отметили случаи мошенничества с продажей препаратов для лечения коронавируса на основе действующего вещества фавипиравира.
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Общество , газета "Известия"
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