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Новый препарат от COVID отправят не во все регионы РФ 

Ura.Ru 16 минут назад
Отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавируса в ближайшее время получат 35 регионов. Об этом заявили в компании «ХимРар» и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести «Авифавир» в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — цитируют представителей «ХимРар» «Известия».
Там добавили, что всего в июне планируется поставить в российские больницы 60 тысяч курсов «Авифавира». В числе первых субъектов, которые получат лекарство, Москва, Татарстан, Ленинградская, Новгородская и Нижегородская области. В столице «Авифавир» отправится, в частности, в Центральную клиническую больницу». В компании подчеркнули, что заказы на поставку препарата поступают как от стационаров, имеющих лицензию на лечение пациентов от COVID-19, так и от госорганов. Например, региональных департаментов здравоохранения, которые сами будут распределять лекарства по больницам.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ официально одобрил первое российское лекарство против коронавируса. Препарат под названием «Авифавир» внесен в государственный реестр лекарственных средств. Во время тестирования препарата не было выявлено никаких новых побочных эффектов. Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. Назначаться он будет только в больницах, применяться под надзором врачей.
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Общество , Видео , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , газета "Известия"
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