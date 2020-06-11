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Роструд напомнил о дополнительных выходных в июне 

Ura.Ru 38 минут назад
Россиянам напомнили о дополнительных выходных
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне. Роструд напомнил, что уже 11 июня будет короткий рабочий день и три выходных.
В связи с празднованием Дня России 12 июня, выходным днем станет пятница и следующие за ней суббота (13 июня) и воскресенье (14 июня).
Роструд также напомнил, что праздничным выходным днем будет третья среда месяца — 24 июня. В этот день в стране пройдет Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. По указу президента, день объявлен нерабочим с сохранением заработка. Роструд уточняет, что месячная зарплата работников из-за праздничных выходных снижаться не будет.
«Россияне за дополнительный выходной 24 июня получат обычный дневной заработок. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере», — отметили в Роструда.
При этом в ведомстве поясняют, что 23 июня предпраздничным днем считаться не будет, поэтому и на короткий рабочий день — на час меньше — рассчитывать не стоит.
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Общество , Роструд
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